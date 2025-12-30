پخش زنده
طرح قطار سریعالسیر اصفهان–تهران از طریق مولدسازی اراضی راهآهن تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان از برگزاری سلسله نشستهای هماهنگی برای تأمین مالی طرح قطار سریعالسیر اصفهان–تهران خبر داد و گفت: در راستای توسعه شبکه ریلی کشور و تسریع در اجرای این طرح، جلسات متعددی با حضور مسئولان اقتصادی استان و اعضای کمیته مولدسازی برگزار شد.
کوروش خسروی با اشاره به نتایج این جلسات افزود: در این نشستها که با همکاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر اعضای کمیته مولدسازی پیگیری شد، جمعبندی اولیه بر استفاده از ظرفیت اراضی متعلق به راهآهن بهعنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح صورت گرفت.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: براساس برآوردهای انجامشده، ارزش اراضی راهآهن حدود ۹۰ همت برآورد میشود که میتواند در قالب فرآیند مولدسازی و واگذاری، وارد چرخه تأمین مالی طرح شود و نزدیک به ۲۵ درصد از هزینه اجرای طرح را پوشش دهد.
خسروی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع این طرح مهم ریلی گفت: یکی از اهداف اساسی دولت در توسعه خطوط ریلی، کاهش تردد جادهای و در نتیجه کاهش آمار تصادفات است، بهگونهای که کاهش ۲۰ درصدی تردد در جادهها میتواند تا ۴۰ درصد از وقوع حوادث رانندگی بکاهد.
وی افزود: پس از نهایی شدن هماهنگیهای لازم، طرح مصوبه مربوط به محدوده و استانداردهای لکهسازی اراضی راهآهن بهمنظور تأمین مالی این طرح در شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار میگیرد.
بگفته وی با تصویب نهایی این مصوبات در جلسات پیشرو، روند اجرایی طرح قطار سریعالسیر اصفهان–تهران طی ماههای آینده آغاز میشود.