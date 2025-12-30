به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان از برگزاری سلسله نشست‌های هماهنگی برای تأمین مالی طرح قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران خبر داد و گفت: در راستای توسعه شبکه ریلی کشور و تسریع در اجرای این طرح، جلسات متعددی با حضور مسئولان اقتصادی استان و اعضای کمیته مولدسازی برگزار شد.

کوروش خسروی با اشاره به نتایج این جلسات افزود: در این نشست‌ها که با همکاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر اعضای کمیته مولدسازی پیگیری شد، جمع‌بندی اولیه بر استفاده از ظرفیت اراضی متعلق به راه‌آهن به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح صورت گرفت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: براساس برآورد‌های انجام‌شده، ارزش اراضی راه‌آهن حدود ۹۰ همت برآورد می‌شود که می‌تواند در قالب فرآیند مولدسازی و واگذاری، وارد چرخه تأمین مالی طرح شود و نزدیک به ۲۵ درصد از هزینه اجرای طرح را پوشش دهد.

خسروی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع این طرح مهم ریلی گفت: یکی از اهداف اساسی دولت در توسعه خطوط ریلی، کاهش تردد جاده‌ای و در نتیجه کاهش آمار تصادفات است، به‌گونه‌ای که کاهش ۲۰ درصدی تردد در جاده‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از وقوع حوادث رانندگی بکاهد.

وی افزود: پس از نهایی شدن هماهنگی‌های لازم، طرح مصوبه مربوط به محدوده و استاندارد‌های لکه‌سازی اراضی راه‌آهن به‌منظور تأمین مالی این طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بگفته وی با تصویب نهایی این مصوبات در جلسات پیش‌رو، روند اجرایی طرح قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران طی ماه‌های آینده آغاز می‌شود.