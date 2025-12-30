جمعی از بزرگان ، معتمدین و شورای عالی اقوام وطوایف بختیاری ولرتباران استان خوزستان در پیامی ارتحال حضرت آیت الله شفیعی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخشی از این پیام آمده است: بانهایت تاسف وتاثرمصیبت ارتحال عالم ربانی وبزرگ ووارسته وابوالشهید حضرت آیت الله سید علی شفیعی رابه محضرامام زمان (عج) ونایب برحقش حضرت امام خامنه‌ای وعلمای اعلام وحوزه‌های علمیه وامت شهیدپروراستان خوزستان بالاخص به بیت مکرم وفرزندان فاضل ودانشمندایشان تسلیت عرض نموده وازدرگاه خداوندمتعال برای آن فقیدسعیدطلب آمرزش ومغفرت وبرای بازماندگان طول عمرباعزت خواهانیم.

حضرت آیت الله شفیعی، پدر طلبه شهید گرانقدر سید مرتضی شفیعی و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری روز هفتم دی به علت عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی اهواز دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.