هزار و ۴۰۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی در شهرستان شازند ضبط و معدوم سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رییس اداره دامپزشکی شازند گفت: در پی بازدید‌های مستمر و نظارت بهداشتی بر تولید، استحصال، عرضه و نگهداری فرآورده‌های خام دامی توسط کارشناسان و بازدید از خودرو‌های حمل فراورده‌های خام دامی، مقدار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم ماهی تازه از خودرو حمل غیر مجاز کشف شد.

معینی مقدم افزود: ضبط این محموله ماهی را عدم گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای و هویت بهداشتی و حمل در شرایط غیر بهداشتی عنوان کرد و خاطر نشان کرد: این فرآورده‌های کشف شده غیر قابل مصرف بوده و با دستور مقام محترم قضایی توقیف و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

او از شهروندان خواست با گزارش موارد مشکوک و موارد متخلف و غیر بهداشتی از طریق راه‌های ارتباطی در دسترس، این اداره را در تامین امنیت غذایی جامعه کمک کنند.