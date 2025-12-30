قدردانی اسقف اعظم خلیفهگری ارامنه کل آذربایجان از مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی
اسقف اعظم خلیفهگری ارامنه کل آذربایجان از مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بهمناسبت فرا رسیدن کریسمس اسقف گریگور چیفچیان، اسقف اعظم خلیفهگری ارامنه کل آذربایجان با مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی دیدار کرد و در این دیدار با اهدای لوح تقدیر از اقدامات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای مرمت و احیای کلیساهای استان تقدیر و تشکر کرد.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این دیدار با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: هیچگونه احساس تمایز یا فاصلهای میان ایرانیان وجود ندارد و همه شهروندان، فارغ از دین و مذهب، در چارچوب هویت واحد ایرانی تعریف میشوند، یاد و خاطره شهدای ارمنی و مسیحی که در کنار دیگر فرزندان این سرزمین برای دفاع از ایران جان خود را فدا کردند، گواه روشنی بر این پیوند عمیق ملی است.
اعظم خلیفهگری ارامنه کل آذربایجان در این دیدار با تشکر از جمهوری اسلامی برای توجه به میراثفرهنگی سایر ادیان اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره سعی دارند از کشور ایران بهعنوان نقضکننده حقوق بشر یاد کنند، در حالی که در ایران اسلامی، پیروان ادیان با آزادی کامل مراسم دینی خود را انجام میدهند و برگزاری مراسم مذهبی باداراک از جمله این مراسم هستند.
اسقف گریگور چیفچیان افزود: وقتی من در دیگر کشورها میگویم ما در ایران بر روی کلیساها صلیب نصب میکنیم و ناقوسها را به صدا در میآوریم تعجب کرده و میخواهند توضیح دهم که من در جواب آنها میگویم، زیرا ملت ایران آنقدر فرهیخته هستند که ادیان مختلف را کنار هم قرار داده و برای آنها احترام میگذارند.
او ادامه داد: ما مسیحیان همانند برادران مسلمان خود خداپرست هستیم، هیچ فرقی بین ادیان الهی وجود ندارد بنابراین اجازه ندهیم بین ادیان الهی اختلاف و تفرقه بیاندازند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این دیدار با بیان اینکه همزیستی مسالمتآمیز بین پیروان ادیان و مذاهب در ایران زبانزد است، اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۸۰ کلیسای فعال وجود دارد که میتوان قرهکلیسا چالدران، نه نه مریم، مارسرگیز سیر و گردآباد ارومیه اشاره کرد که علاوه بر انجام مناسک مذهبی در این کلیساها، این مکانها تبدیل به یکی از جاذبههای گردشگری نیز شدهاند.
مرتضی صفری افزود: آمادگی داریم تا در اطراف قرهکلیسا شرایط لازم برای تقویت زیرساختها از جمله احداث هتل را در صورت وجود متقاضی سرمایهگذاری فراهم کنیم چراکه این بنای ثبت جهانی شایسته برخورداری از بهترین امکانات است.
او با بیان اینکه مرمت و احیای بناهای تاریخی بدون توجه به دین و مذهب انجام میشود، ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات مرمتی ادارهکل میراثفرهنگی استان، نیاز است که خیران میراثفرهنگی آشوری و ارمنی نیز در مرمت کلیساهای تاریخی به میدان بیایند.
ساکو مجنونیاس، خیر میراثفرهنگی و مدرسهساز نیز در این دیدار گفت: زندگی مسالمتآمیز بین پیروان ادیان و مذاهب همواره در طول تاریخ وجود داشته و همین همبستگی بین ایرانیان باعث شده است تا در برابر انواع توطئههای دشمنان ایستادگی کند.