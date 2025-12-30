پخش زنده
شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، سه ورزشکار در رشتههای ترای اتلون، پاورلیفتینگ و بسکتبال را با محرومیت ۶ ماه تا سه سال روبهرو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای نهایی سه پرونده مربوط به تخلف دوپینگ ورزشکاران در رشتههای ترایاتلون، پاورلیفتینگ و بسکتبال، پس از گذراندن فرایندهای قانونی و بررسیهای تخصصی در شورای صدور رای ایران نادو، صادر شد.
در پرونده نخست، پس از بررسی نمونه یک ورزشکار دختر زیر سن قانونی در رشته ترایاتلون که ۲۶ اردیبهشت و در رقابتهای قهرمانی کشور از او آزمایش گرفته شده بود، وجود مواد ممنوعه «آمفتامین و متامفتامین» تأیید شد.
اعضای شورای صدور رای ایران نادو پس از بررسی ادله، اسناد و شواهد موجود، با در نظر گرفتن اصل مسئولیت مطلق ورزشکار و احراز وقوع تخلف، دفاعیات ارائه شده را از حیث بخشودگی و کاهش دوره محرومیت کافی تشخیص دادند. بر این اساس، ورزشکار مذکور از ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ به مدت ۶ ماه از همه فعالیتهای ورزشی محروم شد.
همچنین آزمایش یک ورزشکار پسر زیر سن قانونی در رشته پاورلیفتینگ که در ۲۱ خرداد و در رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور از او نمونه گرفته شده بود، پس از بررسی ها، به علت وجود ماده ممنوعه «تستوسترون» متخلف شناخته شد.
کمیته انضباطی ایران نادو با توجه به پذیرش اولیه تخلف و مجازات تعیین شده، با اعمال یک سال کاهش در دوره محرومیت، این ورزشکار را از ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ تا ۱۴۰۷/۰۷/۲۸ به مدت سه سال از همه فعالیتهای ورزشی محروم کرد.
در پرونده سوم، نمونه آزمایش حسین مکاریان در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال مورد آزمایش قرار گرفت، که پس از بررسیها به علت وجود ماده ممنوعه «تاموکسیفن» متخلف شناخته شد. اعضای شورای صدور رأی ایران نادو پس از بررسی اسناد و شواهد ارائه شده، رأی به محرومیت وی از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مدت یک سال، صادر کردند.
ایران نادو ضمن تأکید بر اجرای دقیق، عادلانه و بدون اغماض مقررات ملی و بینالمللی مبارزه با دوپینگ، بر ضرورت افزایش آگاهی ورزشکاران، مربیان و خانوادهها بهویژه در ردههای سنی پایه نسبت به فهرست مواد و روشهای ممنوعه تاکید میکند.