برفروبی ۷۷۲ کیلومتر از راههای شریانی ایلام
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای ایلام از تداوم خدمات زمستانی خبر داد و گفت: شامگاه گذشته ۷۷۲ کیلومتر از مسیرهای شریانی استان برفروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حیدر دشتی» سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام اظهار داشت: همزمان با تداوم بارشها در ۱۲ شهرستان ایلام، ۱۵۵ نیروی عملیاتی راهداری با ۱۰۴ دستگاه ماشینآلات سنگین، شبانهروز گذشته موفق شدند ۷۷۲ کیلومتر باند برفروبی و ۵۲ مورد ریزشبرداری را با موفقیت در مسیرهای شریانی و غیرشریانی استان به اتمام برسانند و تردد را در شرایط دشوار برقرار نگه دارند.
وی افزود: بر اساس گزارش امروز ادارات تابعه و رصد دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای استان، شبانه روز گذشته در ۶ مسیر جادهای ایلام بارش برف گزارش شده است.
به گفته وی، در شبانه روز گذشته تاکنون ۹۸۸ تن شن و نمک در جادههای استان مصرف شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام همچنین بیان کرد: با تلاش نیروهای راهداری، ریزش برداری در ۵۲ مقطع از راههای این استان انجام شد.
او مجموع نیروهای راهداری مرتبط با ریزشبرداری از سطح جادههای استان را ۱۵۵نفر اعلام کرد که با به کار گیری ۱۰۴ دستگاه ماشینآلات این عملیات را انجام دادند.
دشتی پور اضافه کرد که با وجود بارش برف و باران اکنون همه راههای اصلی، فرعی و روستایی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.
وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی راهداری ایلام با همکاری پلیس راه و دیگر دستگاهها در نقاط مختلف مستقر هستند تا در صورت بروز مشکل یا بسته شدن احتمالی، فوری نسبت به رفع آن اقدام کنند.
دشتی پور از شهروندان خواست هنگام سفرهای برون شهری برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان و کشور با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند یا از درگاههای ارتباطی ادارهکل راهداری استفاده کنند.
استان ۲۰ هزار کیلومتر مربعی ایلام در غرب کشور و همسایگی عراق دارای ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، یکهزار و ۴۸ کیلومتر راه اصلی، ۲۲۶ کیلومتر راه فرعی و یکهزار و ۹۳۴ کیلومتر راه روستایی است.