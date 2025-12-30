پخش زنده
دبیرخانه محیط مثبت یادگیری در شهرستان لنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش زرینشهر گفت: این دبیرخانه با هدف ارتقای کیفیت فرآیند آموزش، بهبود فضای یادگیری و ایجاد محیطی شاد، امن و انگیزهبخش برای دانشآموزان راهاندازی شده است.
زهرا بهرامی افزود: تقویت سلامت روان، افزایش مشارکت فعال دانشآموزان و بهبود تعاملات آموزشی از مهمترین اهداف این طرح است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مدیران و معلمان در تحقق اهداف محیط مثبت یادگیری گفت: این دبیرخانه بهعنوان مرجع هماهنگی، هدایت و پایش برنامهها فعالیت و زمینه شناسایی، حمایت و گسترش تجربیات موفق مدارس را فراهم میکند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش زرینشهر افزود: تمام مناطق آموزشی موظف هستند، برنامهها و مستندات خود را در چارچوب این طرح به دبیرخانه ارسال کنند و مهلت نهایی ارائه گزارشها و فعالیتهای مناطق تا پایان فروردین تعیین شده است.