سفر کارشناسان ایرانی به هند و دیدار با کشاورزان زعفران‌کار کشمیر هند، فرصتی تازه برای تبادل تجربه بین دو منطقه مهم تولید زعفران در جهان بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر؛ در این دیدارها کشاورزان کشمیری درباره وسعت کشت زعفران، چالش‌های تولید و نیاز به دانش فنی نوین سخن گفتند و بر نقش کلیدی تجربه ایران در ارتقای این محصول تأکید کردند.

خانم الهام فتحی‌فر از کارشناسان حوزه زعفران که به کشمیر سفر کرده است، گفت: در کشت زعفران، ایران سابقه زیادی دارد. هم سابقه تجربی، هم شرایط اقلیمی و هم خاستگاه زعفران در ایران باعث شده که میزان تولید زعفران ایران و سهم آن از بازار جهانی، بیش از ۹۰ درصد تولید جهان باشد.

به گفته کشاورزان، تجربه ایران در مدیریت علمی مزارع و حفظ اصالت زعفران می‌تواند ارزش این محصول را در کشمیر افزایش دهد.

فاروق احمد از زعفران‌کاران کشمیری گفت: وسعت مزارع زعفران در کشمیر بسیار زیاد است اما ما هنوز با مشکلاتی مانند نوسان تولید و فروش خام محصول روبه‌رو هستیم. ایران نشان داده که چگونه می‌توان با دانش و استانداردسازی، زعفران را به یک محصول جهانی تبدیل کرد. استفاده از این تجربه برای ما بسیار حیاتی است.

کشاورزان تأکید می‌کنند که این نوع گفت‌و‌گو‌های مستقیم، اعتماد و امید تازه‌ای برای آینده زعفران کشمیر ایجاد کرده است.

دیدار هیئت ایرانی با کشاورزان کشمیری، نمادی از همکاری عملی و مبتنی بر تجربه است؛ همکاری‌ای که می‌تواند آینده زعفران این منطقه را روشن‌تر از گذشته رقم بزند.