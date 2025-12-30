مسدود شدن راه ارتباطی ۶۰ روستای دلفان بر اثر بارش برف

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دلفان گفت: بر اثر بارش سنگین برف راه ارتباطی ۶۰ روستای این شهرستان با نورآباد قطع شده است.