مسدود شدن راه ارتباطی ۶۰ روستای دلفان بر اثر بارش برف
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دلفان گفت: بر اثر بارش سنگین برف راه ارتباطی ۶۰ روستای این شهرستان با نورآباد قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دلفان با اشاره به بارش برف از شب گذشته در شهرستان دلفان و مسدود شدن راه ۶۰ روستا گفت: هم اکنون ۵ تیم راهداری در محورهای روستایی مسقر شدند و تلاش برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد.
سعید فلاح افزود: علی رغم بارش سنگین برف، تردد در محورهای اصلی شهرستان دلفان برقرار است.
ارتفاع برف در نورآباد مرکز شهرستان دلفان ۱۰ سانتی متر گزارش شده است.