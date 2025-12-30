به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صالح‌نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد بانک مسکن استان یزد در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اعطای تسهیلات این طرح از سال ۱۳۹۹ و در قالب «اقدام ملی مسکن» آغاز شد و بانک مسکن از همان ابتدا نقش محوری در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کرده است.

وی افزود: مبلغ تسهیلات در ابتدای اجرای طرح ۳۵۰ میلیون تومان بود که در مراحل بعدی به ۵۵۰ میلیون تومان و اخیراً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌ها و جبران بخشی از هزینه‌های ساخت انجام شده است.

سرپرست مدیریت بانک مسکن استان یزد تصریح کرد: تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی صرفاً به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و برای تکمیل واحد‌ها نیازمند منابع مالی تکمیلی باشند. پرداخت این متمم تنها با معرفی نهاد‌های متولی انجام می‌شود و هدف اصلی آن، آماده‌سازی واحد‌ها برای تحویل و سکونت متقاضیان است.

وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی گفت: در مجموع حدود ۴ همت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن استان یزد پرداخت شده که این رقم، بیشترین سهم را در میان شبکه بانکی استان به خود اختصاص داده و فاصله معناداری با سایر بانک‌ها دارد.

صالح‌نیا ادامه داد: تمامی پروژه‌هایی که به بانک مسکن معرفی شده‌اند، وارد فرآیند انعقاد قرارداد شده و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها در حال انجام است. از مجموع حدود ۹ هزار واحد تأمین مالی‌شده، بیش از ۶ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند که نشان‌دهنده تکمیل و آمادگی این واحد‌ها برای بهره‌برداری است.

سرپرست مدیریت بانک مسکن استان یزد با تأکید بر جایگاه این بانک در اجرای سیاست‌های بخش مسکن گفت: بانک مسکن به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی، در طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته و به‌عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان فعالیت می‌کند.

وی در پایان با رد این تصور که فعالیت بانک مسکن صرفاً محدود به حوزه مسکن است، افزود: این بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز فعال است و به‌ویژه در استان صنعتی یزد، خدمات گسترده‌ای به حوزه‌های تولیدی و صنعتی ارائه می‌دهد. صنایع سرامیک، فولاد و سایر بخش‌های وابسته به ساخت‌وساز از جمله حوزه‌هایی هستند که از بسته‌های خدماتی و تسهیلات بانک مسکن بهره‌مند شده و نتایج مثبتی از این همکاری حاصل شده است.