سرپرست مدیریت بانک مسکن استان یزد از پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صالحنیا در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد بانک مسکن استان یزد در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اعطای تسهیلات این طرح از سال ۱۳۹۹ و در قالب «اقدام ملی مسکن» آغاز شد و بانک مسکن از همان ابتدا نقش محوری در تأمین مالی پروژهها ایفا کرده است.
وی افزود: مبلغ تسهیلات در ابتدای اجرای طرح ۳۵۰ میلیون تومان بود که در مراحل بعدی به ۵۵۰ میلیون تومان و اخیراً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش با هدف تسریع در تکمیل پروژهها و جبران بخشی از هزینههای ساخت انجام شده است.
سرپرست مدیریت بانک مسکن استان یزد تصریح کرد: تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی صرفاً به پروژههایی تعلق میگیرد که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و برای تکمیل واحدها نیازمند منابع مالی تکمیلی باشند. پرداخت این متمم تنها با معرفی نهادهای متولی انجام میشود و هدف اصلی آن، آمادهسازی واحدها برای تحویل و سکونت متقاضیان است.
وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی گفت: در مجموع حدود ۴ همت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن استان یزد پرداخت شده که این رقم، بیشترین سهم را در میان شبکه بانکی استان به خود اختصاص داده و فاصله معناداری با سایر بانکها دارد.
صالحنیا ادامه داد: تمامی پروژههایی که به بانک مسکن معرفی شدهاند، وارد فرآیند انعقاد قرارداد شده و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها در حال انجام است. از مجموع حدود ۹ هزار واحد تأمین مالیشده، بیش از ۶ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیدهاند که نشاندهنده تکمیل و آمادگی این واحدها برای بهرهبرداری است.
سرپرست مدیریت بانک مسکن استان یزد با تأکید بر جایگاه این بانک در اجرای سیاستهای بخش مسکن گفت: بانک مسکن بهعنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی، در طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نقش محوری و تعیینکنندهای داشته و بهعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان فعالیت میکند.
وی در پایان با رد این تصور که فعالیت بانک مسکن صرفاً محدود به حوزه مسکن است، افزود: این بانک در بخشهای مختلف اقتصادی نیز فعال است و بهویژه در استان صنعتی یزد، خدمات گستردهای به حوزههای تولیدی و صنعتی ارائه میدهد. صنایع سرامیک، فولاد و سایر بخشهای وابسته به ساختوساز از جمله حوزههایی هستند که از بستههای خدماتی و تسهیلات بانک مسکن بهرهمند شده و نتایج مثبتی از این همکاری حاصل شده است.