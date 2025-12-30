به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: ساعت ۵ و پنجاه دقیقه صبح امروزدر کیلومتر ۵۶ باند شمالی آزادراه قزوین – رشت، یک دستگاه سواری پراید پس از برخورد با گاردریل میانی آزادراه متوقف شده بود و امدادخودرو به همراه یک نیسان عبوری در حال امدادرسانی بودند که ناگهان یک کامیونت بادسان، علیرغم ممنوعیت ورود به به محور آزادراه، به دلیل بی‌توجهی به جلو با امدادگر و راننده نیسان برخورد کرد.

وی افزود: بر اثر شدت حادثه، امدادگر و راننده نیسان در محل جان باختند و راننده کامیونت پس از رها کردن خودرو از صحنه گریخت.

سرهنگ تقی‌خانی علت تامه حادثه را نقض ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه‌آهن توسط راننده کامیونت دانست و تأکید کرد: ورود وسایل نقلیه کشاورزی، کارگاهی، موتورسیکلت و در برخی معابر کامیون و کامیونت به آزادراه‌ها ممنوع است و در صورت وقوع حادثه، راننده وسیله نقلیه غیرمجاز مقصر شناخته خواهد شد.