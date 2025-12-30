به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در بسته جوانی جمعیت این هفته، با اخباری از مشاوره به زوجین، تا درمان ناباروری بررسی شده است

دبیر ستاد ملی جمعیت کشور، با رد ادعا‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر شکست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این موضوع را «القای غلط» خواند و تاکید کرد: برای قضاوت درباره یک قانون با ۷۳ ماده، گذشت سه سال از اجرای آن، زمان کافی نیست.

خانم دستجردی گفت: کاهش جمعیت کشورمان طی روندی ۲۵ ساله رخ داد بنابراین زمان زیادی می‌طلبد تا به مرحله توقف سرعت کاهش برسیم.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه جوادالائمه (ع) استان با اعلام تاسیس مراکز نفس در همه شهرستان‌ها گفت: ۹ ماه امسال ۴۹۸ مادر باردار در این مراکز، مشاوره دریافت کردند که ۴۶۰ نفر آنان از سقط جنین انصراف دادند.

وی گفت: سقط جنین عوارض جسمی و روحی جدی برای مادران دارد.

فرماندار جاجرم گفت: ۱۲۹ متقاضی دارای سه و چهار فرزند که طی دو تا سه سال گذشته در صف انتظار بودند، زمین‌های اختصاص‌یافته خودشون رو تحویل گرفته‌اند و هم‌زمان فرآیند تخصیص و واگذاری زمین به ۵۰۵ متقاضی جدید پس از احراز سکونت، با جدیت و سرعت در دستور کار قرار دارد.

در اسفراین هم از ابتدای امسال برای همه بانوان متاهلِ تا ۵۴ ساله مشاوره فرزندآوری برگزار شده است و ۷۲ درصد از گروه هدف در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

تعداد نوزادان متولد شده در این شهرستان هم از پارسال ۱۱ مورد بیشتر بوده است