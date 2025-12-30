سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان حمیدیه از حضور گروه جهادی مرکز درمانی علاج اهواز در روستا‌های این شهرستان و ویزیت قریب به ۳۰۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، توفیق سواری گفت: در این اقدام جهادی، حدود ۳۰۰ نفر از اهالی منطقه در حوزه‌های مختلف پزشکی ویزیت شدند و متناسب با نیاز بیماران، خدمات تشخیصی و درمانی لازم ارائه شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان حمیدیه اظهار داشت: این گروه جهادی متشکل از پزشکان متخصص و کادر درمانی، با هدف ارتقای دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات سلامت، در روستای آلبومروح و روستا‌های واقع در مسیر بخش مرکزی شهرستان حمیدیه مستقر شدند و خدمات درمانی و بهداشتی متنوعی را به شهروندان ارائه کردند.

وی افزود: همچنین با استقرار آزمایشگاه سیار مرکز درمانی علاج در محل، آزمایش‌های موردنیاز بیماران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و نتایج آن برای پیگیری روند درمان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت. علاوه‌بر این، دارو‌های موردنیاز بیماران نیز به‌صورت رایگان توزیع شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان حمیدیه با تأکید بر اهمیت تداوم این‌گونه اقدامات جهادی، خاطرنشان کرد: اجرای اردو‌های جهادی درمانی نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، شناسایی به‌موقع بیماری‌ها و افزایش رضایتمندی مردم مناطق کم‌برخوردار دارد و این برنامه‌ها با همکاری معاونت درمان دانشگاه، مراکز درمانی و مشارکت تیم‌های تخصصی ادامه خواهد یافت.