

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، بارش برف و باران در محور‌های استان‌های اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، مازندران، البرز، تهران، گلستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی، قم، همدان و کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

در برخی از محور‌های گیلان، خوزستان، سمنان و سیستان و بلوچستان نیز بارش باران گزارش شده است.

بارش سنگین برف و کولاک شدید در استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان موجب مسدودی و اختلال در جاده‌ها و مسیر‌های روستایی شده است.

از جمله محور‌های مسدود فعلی می‌توان به این مسیر‌ها اشاره کرد:

آزادراه هشترود – زنجان

زنجان – بیجار

آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتاجان)

سقز – دیواندره

سقز – بانه

در خوزستان و هرمزگان هم دو محور مواصلاتی اهواز – رامهرمز و بندرلنگه – بندرخمیر بر اثر جاری شدن سیلاب بسته است.

در شمال‌غرب، بارش برف سبب انسداد راه ارتباطی ۴۰۰ روستا در آذربایجان شرقی و ۴ محور اصلی در جنوب آذربایجان غربی از جمله تمرچین – پیرانشهر و مهاباد – بوکان شده است.

همچنین در کردستان، به‌دلیل کولاک و بارش سنگین، راه ارتباطی ۴۰۰ روستا بسته و برق ۳۰۰ روستا قطع شده است.



