مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با قدردانی صمیمانه از شهروندان تهرانی برای همراهی و همکاری با این شرکت در مدیریت مصرف آب، از کاهش ۱۰۹ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدهای تهران در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن اردکانی» با بیان اینکه استان تهران در یک سال اخیر با سه رویداد استثنایی در زمینه آب مواجه بوده است، این رویدادها را شامل تداوم خشکسالیها برای ششمین سال پیاپی، کمترین میزان بارش ثبت شده در ۶۰ سال اخیر و کم بارشترین پاییز در دوره آماری درازمدت برشمرد و افزود: استان تهران در ۷۵ روز نخست پاییز و سال آبی جاری را بدون بارش سپری کرد.
وی میزان بارشهای استان تهران را از ابتدای مهرماه امسال تاکنون ۱۵.۹ میلیمتر عنوان و تصریح کرد: این میزان بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۷۰ درصد و نسبت به دوره مشابه متوسط درازمدت ۸۵ درصد کمتر است و حجم آورده بارشهای اخیر به سدهای تهران تنها چهار میلیون مترمکعب بوده در حالی که نیاز آب مصرفی این استان سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب است.
بهگفته وی، حجم ذخایر سدهای تهران در پایان شهریورماه امسال به ۲۶۵ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به حداقل حجم مطلوب، ۳۳۵ میلیون مترمکعب آب کمتری در سدها وجود داشت حال آنکه حجم کنونی آب موجود در سدهای امیرکبیر، لتیان، لار و ماملو به عنوان چهار سد عمده تامینکننده آب تهران ۴۳ میلیون مترمکعب و با احتساب سد طالقان ۱۵۵ میلیون مترمکعب است که وضعیت مخاطرهآمیز و شکنندهای محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران اظهار داشت: تلاش این شرکت در ماههای اخیر تثبیت ذخایر آبهای سطحی بوده است تا به شرایط روز صفر آبی نرسیم و بر این اساس، با مدیریت قطرهچکانی تاکنون از بروز نوسانهای شدید آبی جلوگیری کردهایم.
وی با تشریح اقدامهای صورتگرفته در حوزه مدیریت تامین آب، گفت: ظرف سه سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۸۲ لیتر بر ثانیه معادل ۵۰ درصد به ظرفیت منابع آبهای زیرزمینی تهران اضافه شده است که امسال نیز چهار هزار لیتر بر ثانیه به این میزان افزوده میشود.
اردکانی افزایش ظرفیت تصفیهخانههای غرب تهران، بهرهبرداری از آبهای سرازیرشده از ضلع جنوبی البرز و هدایت آنها به سمت تصفیهخانه و انجام اقدامهایی در ایستگاه پمپاژ لار را از دیگر فعالیتهای صورتگرفته در حوزه مدیریت تامین آب عنوان کرد.
بهگفته وی، در حوزه مدیریت توزیع نیز احداث ایستگاه پمپاژ آب و انتقال آب از جنوبشرقی به شمالشرقی با بیش از ۳۶۰ متر اختلاف ارتفاع به منظور کاهش حداکثری ظرفیت برداشت از سد لتیان و جلوگیری از صفر شدن برداشت آب از این سد، ایجاد یک ایستگاه پمپاژ آب دیگر برای انتقال آب از سمت حکیمیه به سوهانک به دلیل محدودیتهای برداشت از سدهای لار و لتیان و جلوگیری از بروز بیآبی مطلق در شمالشرقی تهران موجب پایداری آبرسانی در تهران شده است.
وی توزیع عادلانه آب در نقاط مختلف تهران با وجود اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متر از طریق ۷۰۰ شیر فشارشکن، کاهش ۸۰ درصدی گشودگی شیرهای ۱۱۰ هزار و ۸۳۹ انشعاب بالای یک اینچ مجتمعهای شهر تهران و انجام مانور بر روی ۴۷ هزار شیرخط از ۱۰۲ هزار شیرخط موجود در تهران را ازجمله اقدامهای انجامشده برای مدیریت فشار در شبکه توزیع برشمرد و افزود: مجموعه این اقدامها به کاهش ۱۸ میلیون مترمکعب هدررفت آب در شبکه منجر شده است.
وی میزان آب بدون درآمد در استان تهران را ۲۲ درصد عنوان و تصریح کرد: از این میزان ۱۱ درصد شامل هدررفت ظاهری، ۱.۴۶ درصد هدررفت مجاز و فقط ۹.۷ درصد شامل هدررفت واقعی است که با میانگین هشت درصدی هدررفت واقعی آب در کشورهای توسعهیافته، تنها ۱.۷ درصد فاصله دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران سپس با اشاره به اقدامهای صورتگرفته در حوزه مدیریت مصرف، قطع انشعابهای غیرمجاز و ایجاد محدودیت قطعی موقت برای ۷۲۱ هزار انشعاب بدمصرف با مصرفی بیش از دو برابر الگو را ازجمله فعالیتهای انجامشده در سال جاری خواند و گفت: همچنین دستگاههای اجرایی براساس مصوبه استانداری، ملزم به کاهش ۲۵ درصدی مصارف خود نسبت به سال گذشته شدند که ۸۰ درصد دستگاهها در این زمینه همکاری و مصارف خود را کاهش دادند و با بقیه ادارهها از طریق قطعی موقت برخورد قانونی صورت گرفت.
وی الگوی کنونی مصرف آب در شهر تهران را ۱۳۰ لیتر در شبانهروز به ازای هر نفر و ماهانه ۱۲ مترمکعب به ازای هر خانوار دانست و افزود: با اقدامهای انجامشده، مشترکان خوشمصرف از ۲۹ به ۳۵ درصد افزایش و مشترکان پرمصرف از ۶۴ به ۶۰ درصد و مشترکان بدمصرف از هفت به پنج درصد کاهش یافتهاند ضمن آنکه سرانه مصرف ماهانه هر خانوار در هشت ماه اخیر از ۱۵.۶ مترمکعب به ۱۳.۹ مترمکعب کاهش یافته است.
بهگفته اردکانی، در مجموع میزان برداشت آب از سدهای تهران در این مدت ۱۰۹ میلیون مترمکعب معادل ۱۲ درصد کاهش یافته است و این میزان کاهش برداشت با درنظر گرفتن ظرفیت ۷۵ میلیون مترمکعبی سد لتیان در شرایط سرریز، تهران را از شرایط پیشبینیشده روز صفر آبی در پایان شهریورماه گذشته نجات داد و جا دارد از تکتک شهروندانی که با ما در مدیریت مصرف همراهی و همکاری کردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.