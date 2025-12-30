به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، سه شنبه نهم دی ماه در آبادان با ۱۰۸، خرمشهر با ۱۱۵، شادگان با ۱۱۵، اهواز با ۱۰۱، امیدیه با ۱۰۴ و بهبهان با ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی است.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های ماهشهر با ۱۵۷، هندیجان با ۱۶۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های رامشیر، آغاجاری، کارون، رامهرمز، هفتکل، ملاثانی، سوسنگرد، هویزه، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهر‌های باغملک، دزپارت، ایذه، مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.