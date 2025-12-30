پخش زنده
معاون اداری و مالی زندانهای آذربایجان غربی گفت: با اجرای طرح زندانبانی نوین، این استان با اشتغال ۷۲ درصد زندانیان واجد شرایط، رتبه دوم کشور در کارآفرینی زندانیان را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یوسف کربلایی افزود: زندانبانی در آذربایجان غربی از رویکرد تنبیهی فاصله گرفته و با تکیه بر الگوی اسلامی و انسانمحور، اصلاح، تربیت اخلاقی، توانمندسازی اقتصادی و بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه را در اولویت قرار داده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۷۸ کارگاه فعال در سطح زندانهای استان راهاندازی شده است، اظهار کرد: این کارگاهها شامل واحدهای داخلی زندان، کارگاههای وابسته به بنیاد تعاون زندانیان و بخش خصوصی است که زمینه اشتغال بیش از سه هزار زندانی را فراهم کردهاند.
معاون اداری و مالی زندانهای آذربایجان غربی افزود: از این تعداد هم، حدود ۲ هزار و ۲۱۰ نفر به صورت اعزام گروهی در واحدهای صنعتی و تولیدی خارج از زندان و ۵۸۰ نفر نیز در کارگاههای جوار زندان مشغول به کار هستند که این مدل اشتغال، پیوند زندانیان با بازار کار را حتی پس از آزادی حفظ میکند.
کربلایی با اشاره به جایگاه ممتاز زندان مهاباد در این حوزه گفت: در این زندان، ۳۲۳ زندانی به صورت اعزام گروهی در صنایع محلی و ۳۲ نفر نیز در کارگاههای جوار زندان فعالیت دارند که سهم این شهرستان را بالاتر از نسبت جمعیتی آن در استان قرار داده و مهاباد را به یکی از پیشتازان اشتغال زندانیان در کشور تبدیل کرده است.
وی از نقش کارآفرینان مهابادی به عنوان بازوان مردمی زندانبانی تحولی یاد کرد و افزود: کارآفرینان این شهرستان برای بیش از ۶۰ زندانی، اشتغال پایدار همراه با حقوق و مزایای قانونی ایجاد کردهاند.
معاون اداری و مالی زندانهای آذربایجان غربی با اشاره به اجرای نظام غربالگری شغلی برای زندانیان واجد شرایط گفت: بر اساس سابقه شغلی، علاقهمندی و توانمندی افراد، آنان به دورههای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار هدایت میشوند.
به گفته وی، این دورهها با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
کربلایی اضافه کرد: تاکنون در سطح استان ۲۶۵ دوره مهارتآموزی برگزار شده که ۶ هزار و یک زندانی در آن شرکت کردهاند و سه هزار و ۸۸۵ نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدهاند.
وی افزود: این گواهینامهها بدون درج عنوان زندان صادر میشود و در سراسر کشور برای استخدام و دریافت تسهیلات اشتغالزایی معتبر است که نقش مهمی در کاهش برچسب اجتماعی و تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه دارد.