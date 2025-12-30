به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه هفتمین مورد اهدای عضو از ابتدای امسال تاکنون در استان ثبت شد، گفت: یک بیمار مرگ مغزی در این استان با اهدای عضو به چهار بیمار زندگی بخشید.

شهریار اماموردی افزود: این بیمار مرحوم ابوالفضل اسکندری ۲۳ ساله ساکن شهرستان خدابنده روستای حسام آباد به علت تصادف رانندگی بیمارستان امیرالمومنین (ع) انتقال یافته بود.

وی اظهار داشت: تلاش پزشکان و کارکنان بیمارستان برای نجات جان بیمار به دلیل وخامت وضعیت او موثر واقع نشد و پس از اعلام مرگ مغزی بیمار، اقدامات لازم برای کسب رضایت از خانواده او انجام شد.

این مسوول ادامه داد: با کسب رضایت از خانواده پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم معالج، بیمار برای اهدای اندام به بیمارستان سینای تهران منتقل و این عمل خداپسندانه انجام شد که در نهایت با اهدای سه عضو بدن او شامل قلب، کبد و کلیه‌ها جان سه بیمار در انتظار پیوند عضو نجات یافت.

اماموردی افزود: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد و به همین دلیل این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی از جمله روش‌های دریافت کارت اهدای عضو را ارسال کد ملی به شماره ۳۴۳۲، شماره‌گیری #۳ *۳۴۳۲* یا مراجعه به سایت اهدای عضو به آدرس register.ehda.sbmu.ac.ir جهت اخذ کارت اهدای عضو اعلام کرد.