مراسم بزرگداشت نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معزز شهدا، در دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مراسم بزرگداشت نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معزز شهدا، اصحاب رسانه، و اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی واقع در دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این آیین که به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز و با هدف بازخوانی حماسه باشکوه مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تثبیت جایگاه ولایت فقیه برگزار شد، جمعی از چهره‌های برجسته علمی، حقوقی و سیاسی حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین شعرخوانی، قرائت متون حماسی و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا از بخش‌های ویژه این برنامه بود.

در بخشی از مراسم، سخنرانان با تاکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در خلق حماسه نهم دی، این روز را یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی و سند وفاداری ملت ایران به آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی عنوان کردند. حاضران نیز با سردادن شعار‌های انقلابی بر استمرار راه شهدا و ایستادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان تاکید کردند.

این همایش در پایان با قرائت بیانیه و تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه به کار خود پایان داد.