رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان: اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی (کاربافی) به ثبت رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجاهد کرباسی گفت: در پی بررسیهای کارشناسی و با تصویب شورای عالی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور، با پیگیریهای مستمر نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، شهر اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی (کاربافی) به ثبت رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان توضیح داد: این ثبت بر اساس مستندات ارائه شده، سابقه تاریخی هنر کاربافی، تداوم فعالیت کارگاههای نساجی سنتی، حضور استادکاران بومی و نقش این هنر در هویت فرهنگی شهرستان اردکان انجام شده و طی نامه رسمی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابلاغ شده است.
وی، افزود: ثبت اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی، زمینهساز برنامهریزی مؤثر در حوزه صیانت از این هنر اصیل، حمایت از هنرمندان، توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی خواهد بود.
کرباسی در پایان ضمن تبریک این موفقیت به مردم شهرستان اردکان، بهویژه هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی، تحقق این مهم را نتیجه تلاش، ماندگاری و انتقال دانش بومی در حوزه نساجی سنتی دانست و با قدردانی از هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان حوزه کاربافی شهرستان، از پیگیریهای نماینده مردم اردکان مصطفی پور دهقان و همچنین همراهی و همکاری مسئولان استانی و ملی که در به سرانجام رسیدن این امر مهم نقش داشتهاند، تشکر کرد.