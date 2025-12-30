رهاسازی ۴۷ خودروی گرفتار در برف و کولاک محور پیرانشهر_ تمرچین
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از رهاسازی ۴۷ دستگاه خودرو رفتار در برف و کولاک در محور پیرانشهر به تمرچین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حمید محبوبی افزود: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور پیرانشهر به تمرچین نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان جهت عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات ۴۷ خودرو رهاسازی و مجموعاً ۶۶ نفر از سرنشینان خودروها اسکان داده شدند.
محبوبی خاطرنشان کرد:همچنین تیم کوهستان شهرستان نیز به صورت آماده باش کامل در محل شعبه حضور دارد تا در صورت نیاز به امداد رسانی سریع وارد عمل شوند.