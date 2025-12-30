به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی بارش برف و وقوع کولاک شدید در محور پیرانشهر ـ نقده، چندین دستگاه خودرو در این مسیر گرفتار شدند که با اعزام گروه‌های امدادی به ۹۷ مسافر امدادرسانی شد.

حمید محبوبی افزود: همچنین حوالی نیمه شب نیز ۶ نفر از مسافران گرفتار در این مسیر توسط نیرو‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن کمک‌رسانی و اسکان موقت داده شدند.

وی تأکید کرد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پیرانشهر همچنان در حالت آماده‌باش بوده و عملیات امدادرسانی در محور پیرانشهر ـ نقده با توجه به تداوم شرایط جوی نامساعد ادامه دارد.