به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با اشاره به نام نویسی ۵۰۰ نفر برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف امسال، گفت: از این تعداد، صد دانش‌آموز پسر در مسجد امام حسن (ع)، دویست دانش‌آموز دختر در مصلی کیش، صد و پنجاه نفر از بانوان در مسجد خاتم‌الانبیاء و پنجاه نفر از آقایان در مسجد حضرت زینب (س) معتکف خواهند شد.

او افزود: شانزده نفر نیز از دانشجویان دانشگاه های کیش در جمع معتکفان ماه رجب امسال حضور دارند.

دبیر ستاد اعتکاف کیش، افزود: کارت‌ شناسایی معتکفان امروز و فردا به شرکت کنندگان تحویل داده می‌شود.

مجید انتظاریان، گفت: شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف روز پنج‌شنبه، ساعت ۱۰ صبح در همایش توجیهی اعتکاف شرکت می کنند.

او افزود: حجت‌الاسلام ماندگاری در این مراسم احکام و آداب مراسم معنوی اعتکاف را برای شرکت‌کنندگان بیان می کنند.

مجید انتظاریان، گفت: مراسم معنوی اعتکاف، امسال از جمعه ۱۱ دی‌ در مساجد و اماکن پیش بینی شده آغاز می‌شود.