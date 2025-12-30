پخش زنده
دبیر ستاد اعتکاف کیش از نام نویسی سیصد دانش آموز دختر و پسر در مراسم معنوی اعتکاف ماه رجب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با اشاره به نام نویسی ۵۰۰ نفر برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف امسال، گفت: از این تعداد، صد دانشآموز پسر در مسجد امام حسن (ع)، دویست دانشآموز دختر در مصلی کیش، صد و پنجاه نفر از بانوان در مسجد خاتمالانبیاء و پنجاه نفر از آقایان در مسجد حضرت زینب (س) معتکف خواهند شد.
او افزود: شانزده نفر نیز از دانشجویان دانشگاه های کیش در جمع معتکفان ماه رجب امسال حضور دارند.
دبیر ستاد اعتکاف کیش، افزود: کارت شناسایی معتکفان امروز و فردا به شرکت کنندگان تحویل داده میشود.
مجید انتظاریان، گفت: شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف روز پنجشنبه، ساعت ۱۰ صبح در همایش توجیهی اعتکاف شرکت می کنند.
او افزود: حجتالاسلام ماندگاری در این مراسم احکام و آداب مراسم معنوی اعتکاف را برای شرکتکنندگان بیان می کنند.
مجید انتظاریان، گفت: مراسم معنوی اعتکاف، امسال از جمعه ۱۱ دی در مساجد و اماکن پیش بینی شده آغاز میشود.