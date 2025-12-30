با مشارکت مردمی و جمع‌آوری ۳ میلیارد تومان کمک‌های خیرخواهانه، زمینه آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در شهرستان نور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت پویش «یلدای آزادی» و همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان نور با کمک خیرین، اصناف و بازاریان این شهرستان از زندان آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در مراسم آزادی این زندانیان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پیگیری‌های مستمر دادستان و رئیس دادگستری شهرستان نور، مبلغ ۳ میلیارد تومان معادل ۳۰ میلیارد ریال توسط خیرین و اصناف جمع‌آوری شد که زمینه آزادی این زندانیان را فراهم کرد.

عباس پوریانی افزود: این آزادی‌ها در ماه مبارک رجب و همزمان با میلاد حضرت علی (ع) انجام شد و بسیاری از این مددجویان پس از ماه‌ها و حتی سال‌ها حبس، بدون اطلاع قبلی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند؛ خانواده‌هایی که اغلب دارای همسر و فرزند بودند.

وی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی استان تصریح کرد: در کنار اجرای قاطع عدالت، رأفت اسلامی همواره مورد توجه دادگستری بوده و از مناسبت‌های مختلف برای آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته با تلاش مسئولان قضایی و همراهی معتمدان، ۶۸ محکوم به قصاص با جلب رضایت اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافتند و امسال نیز تاکنون ۳۹ مورد اعلام گذشت ثبت شده است.

در ادامه، رئیس دادگستری شهرستان نور با قدردانی از مشارکت مردم گفت: این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای روشن از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم شهرستان نور است که علاوه بر آزادی زندانیان، آرامش و امید را به خانواده‌های آنان بازگرداند.

دادستان شهرستان نور نیز با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده اظهار داشت: طی دو سال گذشته با کمک‌های مردمی، بیش از ۸ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌ها و بهبود شرایط رفاهی زندان هزینه شده که منجر به آزادی ۸۰ زندانی شده است.

امین یوسفی افزود: در حال حاضر خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان، ماهیانه ۵ میلیون تومان شامل سبد کالای حمایتی و مستمری نقدی دریافت می‌کنند و طی دو سال اخیر نیز حدود یک میلیارد تومان در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و امور فرهنگی زندان هزینه شده است.

در پایان این مراسم، از خیرین، اصناف، بازاریان، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه و دست‌اندرکاران پویش «یلدای آزادی» در شهرستان نور قدردانی شد.