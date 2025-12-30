به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: طی چند روز آینده با گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مهدی آخوندی افزود: از امروز تا صبح پنجشنبه استقرار هوای سرد و کاهش محسوس دما همراه با وزش باد‌های غربی در منطقه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان گفت:همچنین از اواخر وقت جمعه با نزدیک شدن سامانه بارشی، بارش برف و باران در سطح استان آغاز می‌شود که در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت برف همراه با پدیده کولاک خواهد بود.