به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات گیلان در جلسه ستاد عتبات و عالیات بخش گورابزرمیخ شهرستان صومعه سرا، گفت: ۶ طرح بازسازی عتبات و عالیات از سوی این ستاد انتخاب شده است که قرار است با مشارکت مردم گیلان و نیکوکاران استان اجرا شود.

مجید دوهندو با بیان اینکه نیکوکاران شهرستان صومعه سرا تاکنون بیش از یک میلیارد تومان برای بازسازی عتبات و عالیات پرداخت کرده‌اند، خواستار همراهی و همکاری بیشتر مسئولان و مردم با ستاد عتبات و عالیات و استفاده از ظرفیت خیران، هنرمندان، ورزشکاران و فرهنگیان شد.

وی گفت: باید از مشارکت مردم گیلان و عاشقان اهل بیت علهم السلام برای اجرای تعهد استان در امر بازسازی عتبات عالیات استفاده کنیم.