رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در نخستین همایش ملی بهزیستی روان‌شناختی و آموزش گفت: هنر و ورزش، دو بال اصلی برای ارتقای بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه هستند، و بدون بهزیستی روانشناختی، استقلال فردی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار قاسمی، گفت: رویکرد اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است.

وی افزود: در اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی تأکید شده است که نظام آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی باید به گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزان به خودبسندگی و استقلال فردی دست یابند.

قاسمی با بیان اینکه بدون تحقق بهزیستی روان‌شناختی، استقلال فردی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: برای دستیابی به این بهزیستی، توجه به ورزش، هنر و مهارت‌آموزی ضروری است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، هنر و ورزش را دو بال اصلی ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه دانست و تصریح کرد: ورزش عامل هویت‌بخشی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است و هنر فرصتی برای خودشناسی و شکستن سکوت دنیای درونی آنان به شمار می‌رود. ورزش، جسم را برای تعالی روح و هنر، روح را برای زیستن آماده می‌سازد.

وی در پایان با بیان اینکه «هنر به مثابه حرفه و ورزش به مثابه توان‌بخشی» نقش مهمی در مسیر توانمندسازی دانش‌آموزان دارد، گفت: یکی از نیاز‌های آموزش و پرورش استثنایی داشتن معلم تربیت‌بدنی متخصص در زمینه کودکان استثنایی است و بر همین اساس جذب معلم ورزش و توانمندسازی این معلمان از محور‌های برنامه راهبردی چهارساله سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است.