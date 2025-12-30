به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار ملک در داخل محدوده قانونی شهر و نیز ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز خارج از محدوده شناسایی شده‌اند که بدون مجوز از آب استفاده می‌کنند.

رضا رضایی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌ها ۲ هزار انشعابی ملک وجود دارد که انشعاب آب دارند ولی کنتور ندارند افزود: با توجه به اینکه گرفتن انشعاب غیرمجاز برای برخی کاربران امری بدیهی شده است و عده ایی از افراد بدون هزچ واهمه ایی از انشعاب غیر مجاز استفاده می‌کنند.

رضایی با اشاره به اینکه انشعاب‌های غیرمجاز قطع می‌شوند، اما به دلیل نیاز ساکنان، دوباره به صورت غیرقانونی وصل می‌شوند اضافه کرد: هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد با این چرخه معیوب ضروری است.

وی علت این تخلفات آشکار را پایین بودن نرخ جریمه انشعاب غیر مجاز اعلام کرد و گفت: جریمه‌های موجود بازدارندگی لازم را ندارند و حتی افراد جریمه شده دوباره اقدام به انشعاب غیر مجاز می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ساخت‌وساز بدون مجوز می‌تواند منجر به تخریب بنا یا پرداخت جریمه نقدی سنگین شود افزود: دریافت انشعاب آب به صورت قانونی منوط به ارائه پروانه ساخت یا پایان کار از شهرداری است.

رضایی بخشی از معضل استفاده از انشعابات غیر مجاز را فروش زمین در بافت‌های شهر بدون مجوز، قطعه‌بندی دانست و اضافه کرد: از آنجایی که خریداران بدون پروانه ساخت در این زمین‌ها اقدام به ساخت ساز می‌کنند و آب مورد نیاز خود را از طریق انشعاب غیر مجاز تامین می‌کنند و همین امر باعث افزایش انشعابات غیر مجاز در استان می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان بر لزوم هماهنگی شهرداری، دستگاه قضایی و شرکت آبفا تاکید کرد و گفت: ۲ پرونده انشعاب غیرمجاز برای ارسال به مراجع قضایی آماده است که ایجاد یک شعبه جداگانه در دستگاه قضا برای رسیدگی به این حجم پرونده ضروری است.

رضایی همچنین خواستارتعریف یک فرآیند واحد و هماهنگ بین همه دستگاه‌ها برای پیگیری زمین‌های بدون مجوز شد و افزود: اگر قانونی را حذف می‌کنیم برای همه دستگاه‌ها باشد اگر با هم باشیم، خیلی کار‌ها می‌توان انجام داد.

وی با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز تنها یک تخلف مالی نیست، بلکه به افت فشار آب برای دیگر مشترکان قانون‌مند، اختلال در خدمات‌رسانی و حتی آلودگی شبکه توزیع آب منجر می‌شود گفت: این اقدام، حقوق سایر شهروندان را تضییع کرده است و در شرایط کم‌آبی، اثرات آن تشدیدخواهد شد.