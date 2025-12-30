پخش زنده
امروز: -
یک شرکت دانشبنیان ایرانی با بومیسازی فناوری پیشرفته «میکروفلوئیدیک»، موفق به تولید دستگاهی شده است که با ساخت نانوحاملهای هوشمند، امکان دارورسانی دقیق و نقطهزن به سلولهای سرطانی را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر فروش یک شرکت دانشبنیان از موفقیت متخصصان داخلی در شکستن انحصار فناوری تولید نانوحاملهای دارویی خبر داد.
این شرکت با بومیسازی روش پیشرفته «میکروفلوئیدیک» که پایه اصلی ساخت واکسنهای mRNA است، دستگاهی را روانه بازار کرده که علاوه بر ویژگیهای فنی برتر نسبت به نمونههای خارجی، با قیمتی رقابتی امکان تولید هدفمند داروهای ضدسرطان را در داخل کشور فراهم کرده است.
محمدجواد جاوید، مدیر فروش این شرکت با اشاره به دستیابی ایران به دانش فنی تولید نانوحاملهای دارویی گفت: فعالیت این مجموعه دانشبنیان همزمان با نیاز جهانی به واکسنهای پیشرفته آغاز شد.
وی ادامه داد: هدف اصلی، کپسوله کردن واکسنهای mRNA داخل نانوذرات لیپیدی LNP مشابه تکنولوژی به کار رفته در واکسنهای فایزر و مدرنا بود که دستیابی به آن نیازمند دستگاههای دقیق مبتنی بر روش «میکروفلوئیدیک» است.
وی افزود: پس از طی مراحل تحقیق و توسعه R&D و بومیسازی این فناوری پیچیده، نسخه نهایی دستگاه در دو مدل آزمایشگاهی با نام تجاری (InSight) و صنعتی با نام تجاری Inspire)) طراحی و ساخته و در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایرانساخت عرضه شد.
انقلاب در درمان سرطان با هدفمندسازی داروها
جاوید در تشریح کاربرد حیاتی این دستگاه در صنعت پزشکی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی در درمان بیماریهای سختدرمان مانند سرطان، هدررفت دارو در بدن و اثرات جانبی آن بر بافتهای سالم است. دستگاه نانوسنتز ایرانی با تولید نانوحاملهای هوشمند، دارو را به صورت هدفمند به بافت هدف (مانند تومور) میرساند.
وی تصریح کرد: این فناوری باعث میشود تا ضمن کاهش دوز مصرفی دارو و جلوگیری از هدررفت آن، عوارض جانبی درمان برای بیماران به حداقل برسد. این روش نوین که اکنون در جهان به عنوان لبه فناوری داروسازی شناخته میشود، برای نخستین بار در ایران و منطقه توسط متخصصان داخلی پیادهسازی شده است.
مزیت رقابتی؛ کیفیت بالاتر با یکبیستم قیمت نمونه خارجی
مدیر فروش این شرکت دانشبنیان با مقایسه محصول ایرانساخت با تنها رقیب جهانی آن گفت: قیمت دستگاه تولیدی ما حدود ۷۰۰ میلیون تومان است، در حالی که نمونه مشابه کانادایی قیمتی حدود ۱۰۰ هزار دلار دارد.
وی درباره برتریهای فنی دستگاه ایرانی توضیح داد: علاوه بر قیمت بسیار پایینتر، دستگاه ما مجهز به سیستم هیتر برای تثبیت دما در فرآیندهای حساس فرمولاسیون است. همچنین مزیت بزرگ ما در طراحی «چیپ» دستگاه است؛ چیپهای دستگاه خارجی یکبار مصرف بوده و هر بار استفاده ۵۰ دلار هزینه دارد، اما چیپهای طراحی شده توسط مهندسان ایرانی قابلیت استفاده مجدد (Reusable) داشته و هزینههای تحقیقات و تولید را به شدت کاهش میدهد.
توسعه صادرات و خودکفایی دارویی
جاوید با اشاره به استقبال مراکز علمی و پژوهشی از این محصول گفت: تاکنون حدود ۱۸ مرکز دانشگاهی، تحقیقاتی و شرکت خصوصی در داخل کشور به این دستگاه مجهز شدهاند که خروجی آن چاپ مقالات متعدد علمی و توسعه محصولات دارویی و آرایشی-بهداشتی نوین بوده است.
وی همچنین از موفقیت در بازارهای بینالمللی خبر داد و افزود: علاوه بر تامین نیاز داخل، یک دستگاه به کشور ونزوئلا صادر شده و هماکنون دستگاه دیگری در کشور نیوزلند در حال طی مراحل تست و ارزیابی نهایی برای ورود به بازار اقیانوسیه است.
این فعال حوزه دانشبنیان در پایان خاطرنشان کرد: بومیسازی این دستگاه زیرساخت لازم برای شرکتهای دارویی کشور را فراهم کرده است تا با تولید داخلی داروهای ضدسرطان گرانقیمت، ضمن تأمین نیاز بیماران، از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کنند.