رئیس کل دادگستری خوزستان، جوانسازی کادر قضایی و اداری و تخصصیسازی فرآیندهای قضایی را از اولویتهای استراتژیک این مجموعه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی دهقانی در نشست شورای معاونان دادگستری استان خوزستان بر ضرورت برنامهریزی جامع برای سال آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر در مدیریت پروندهها و کاهش معوقات گفت: با تلاش همکاران، در ۶ ماهه نخست سال جاری از افزایش موجودی پروندهها جلوگیری شد. برنامهریزی سه ماهه پایانی سال نیز باید با هدف تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن، اتقان آرا و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین تدوین و اجرا شود.
دهقانی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای داوری تخصصی تأکید کرد و افزود: ارجاع پروندههای دارای شرط داوری به مؤسسات داوری تخصصی نقش مهمی در کاهش بار دادگاهها و تسهیل حل اختلافات دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر شفافیت حداکثری در فرآیندها و دقت در گزارشدهی آماری خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ارائه خدمات قضائی با بالاترین کیفیت و جلب رضایت مردم استان خوزستان است و باید تمام تلاشها در این مسیر متمرکز شود.