



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه ستاد بحران کهگیلویه آخرین وضعیت عملیات جست‌وجوی جوان حادثه سیل سرپری این شهرستان بررسی شد.

مسئول پیگیری ومعاون امداد ونجات شهرستان کهگیلویه گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودی سومین قربانی حادثه سیل سرپری همچنان ادامه دارد.

خلیلی با بیان اینکه گستردگی مسیر رودخانه و حجم بالای آب، یافتن پیکر سومین مفقودی را دشوار کرده است افزود: امدادگران جمعیت هلال‌احمر برای افزایش پوشش عملیاتی، در چند گروه تقسیم شده و با همکاری نیروهای مردمی، محدوده سرپری تا سد کوثر را به‌صورت میدانی و هوایی مورد پایش قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در این عملیات، دو تیم امدادی از دهدشت، یک تیم از گچساران، یک تیم از چرام، یک تیم از لنده و یک تیم از یاسوج حضور دارند.

مسئول پیگیری ومعاون امداد ونجات شهرستان کهگیلویه گفت: همچنین دو فروند پهپاد امدادی جهت پایش هوایی مسیر سیلاب به‌کار گرفته شده ک یکی متعلق به سپاه است و دو غواص نیز در نقاط حساس رودخانه به انجام عملیات تخصصی مشغول هستند.

خلیلی اضافه کرد: علاوه بر تیم‌های امدادی، نیروهای داوطلب مردمی و اعضای تیم‌های تخصصی «انست» نیز با حضور میدانی، در کنار امدادگران هلال‌احمر مشارکت دارند تا عملیات جست‌وجو با بیشترین توان ممکن انجام شود.

فرماندار شهرستان کهگیلویه ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران و نیروهای مردمی، بر تداوم عملیات تا زمان پیدا شدن مفقودی سوم تأکید کرد.

مظفری معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان نیز از روحیه بالای گروه های عملیاتی و هماهنگی بین نیروهای مختلف تقدیر کرد واضافه کرد: تلاش‌ها به‌صورت بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.