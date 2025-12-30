عملیات یافتن مفقودی سوم سیل سرپری ادامه دارد
پیکر سومین مفقودی تاکنون پیدا نشده و نیروهای امدادی در چند گروه مشغول جستوجو هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه ستاد بحران شهرستان کهگیلویه با حضور فرماندار سید ایرج کاظمیجو، آقای مظفری معاون امداد و نجات هلالاحمر استان و علی خلیلی تبار مسئول پیگیری ومعاونت امداد ونجات شهرستان آخرین وضعیت عملیات جستوجو در پی حادثه سیل سرپری بررسی شد.
مسئول پیگیری ومعاون امداد ونجات شهرستان کهگیلویه گفت: عملیات جستوجو برای یافتن مفقودی سوم حادثه سیل سرپری همچنان ادامه دارد.
خلیلی با بیان اینکه گستردگی مسیر رودخانه و حجم بالای آب، یافتن پیکر سومین مفقودی را دشوار کرده است افزود: نیروهای جمعیت هلالاحمر برای افزایش پوشش عملیاتی، در چند گروه تقسیم شده و با همکاری نیروهای مردمی، محدوده سرپری تا سد کوثر را بهصورت میدانی و هوایی مورد پایش قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در این عملیات، دو تیم امدادی از دهدشت، یک تیم از گچساران، یک تیم از چرام، یک تیم از لنده و یک تیم از یاسوج حضور دارند.
مسئول پیگیری ومعاون امداد ونجات شهرستان کهگیلویه گفت: همچنین دو فروند پهپاد امدادی جهت پایش هوایی مسیر سیلاب بهکار گرفته شده ک یکی متعلق به سپاه است و دو غواص نیز در نقاط حساس رودخانه به انجام عملیات تخصصی مشغول هستند.
خلیلی اضافه کرد: علاوه بر تیمهای امدادی، نیروهای داوطلب مردمی و اعضای تیمهای تخصصی «انست» نیز با حضور میدانی، در کنار امدادگران هلالاحمر مشارکت دارند تا عملیات جستوجو با بیشترین توان ممکن انجام شود.
فرماندار شهرستان کهگیلویه ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران و نیروهای مردمی، بر تداوم عملیات تا زمان پیدا شدن مفقودی سوم تأکید کرد.
مظفری معاون امداد و نجات هلالاحمر استان نیز از روحیه بالای گروه های عملیاتی و هماهنگی بین نیروهای مختلف تقدیر کرد واضافه کرد: تلاشها بهصورت بیوقفه ادامه خواهد داشت.