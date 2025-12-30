\u00a0\n\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc\u061b\u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648\u00a0 \u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647\u00a0 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0628\u0627\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.