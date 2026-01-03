پخش زنده
۵۶ میلیارد تومان مشارکت مردمی در بخش دولتی و غیردولتی این سازمان طی ۹ماهه نخست سال جاری جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با تشریح گستره خدمات و جامعه هدف بهزیستی، از جذب ۵۶ میلیارد تومان مشارکت مردمی در بخش دولتی و غیردولتی این سازمان طی ۹ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مریم کرمی، مدیرکل بهزیستی استان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی استان زنجان در حال حاضر حدود ۳۰ هزار خانوار را تحت پوشش دارد که با احتساب بعد خانوار، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از خدمات حمایتی این سازمان بهرهمند میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان جامعه هدف بهزیستی را شامل افراد دارای معلولیت با شدتها و انواع مختلف، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، معتادان در حال درمان و بهبودیافته عنوان کرد و افزود: از این تعداد، حدود یک هزار نفر در مراکز نگهداری شبانهروزی بهزیستی استان مقیم هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۲ مرکز شبانهروزی در حوزه توانبخشی گفت: این مراکز به کودکان، بزرگسالان دارای معلولیت و سالمندان خدمات ارائه میدهند. همچنین در حوزه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، پذیرش از بدو تولد تا ۱۸ سالگی انجام میشود و ترخیص کودکان بر اساس استقلال، ادامه تحصیل یا ازدواج صورت میگیرد.
کرمی ادامه داد: در حوزه درمان اعتیاد، ۱۰ کمپ ماده ۱۵ در استان فعال است که علاوه بر پذیرش داوطلبانه افراد، به دلیل نبود کمپ ماده ۱۶ بانوان، پذیرش زنان معتاد متجاهر نیز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶ انجام میشود. خدمات توانمندسازی و اشتغال نیز پس از درمان برای این افراد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه اغلب مددجویان مقیم مراکز از خانوادههای کمبرخوردار هستند، تصریح کرد: بخش عمده هزینههای نگهداری از طریق یارانههای دولتی تأمین میشود و میزان پرداخت یارانه به مراکز، بسته به شرایط مددجو، بین ۷.۵ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است. تنها مرکز سالمندان دارای پذیرش آزاد در استان، یک مرکز است و سایر مراکز با حمایت دولتی اداره میشوند.
وی افزود: بخش عمده جامعه هدف بهزیستی در خانوادهها نگهداری میشوند و این افراد از خدماتی نظیر مستمری، حق پرستاری برای معلولان شدید و خیلی شدید دهکهای پایین، کمکهزینه معیشت، درمان، تحصیل و وسایل کمک توانبخشی بهرهمند هستند.
کرمی با تأکید بر ناکافی بودن منابع دولتی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف گفت: به همین دلیل، جلب و جذب مشارکتهای مردمی بهعنوان یکی از محورهای مهم در دستورالعملهای بهزیستی پیشبینی شده است.
وی به راههای جذب مشارکتهای مردمی اشاره کرد و گفت: درگاههای الکترونیکی، پایگاههای دائمی جمعآوری کمکهای مردمی در تمامی شهرستانها، کدهای دستوری، شمارهحساب و کارت از جمله بسترهای پیشبینیشده برای مشارکت خیرین است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به فعالیت ۱۶ مؤسسه خیریه تحت نظارت بهزیستی افزود: این مؤسسات در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت فعالیت میکنند. همچنین طرح «حامی» برای حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست اجرا میشود که در حال حاضر ۵۰۱ حامی از ۴۷۹ کودک حمایت میکنند و ۲۸۵ کودک در نوبت جذب حامی قرار دارند.
کرمی طرح «شکرانه سلامت» را از دیگر برنامههای مشارکتی بهزیستی عنوان کرد و گفت: در این طرح، افراد میتوانند بخشی از حقوق ماهانه خود را برای تأمین هزینههای درمان مددجویان اختصاص دهند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد ۹ماهه نخست سال جاری در حوزه مشارکتهای مردمی تصریح کرد: در این مدت، در مجموع ۵۶ میلیارد تومان کمکهای نقدی، غیرنقدی و خدماتی در بخش دولتی و غیردولتی بهزیستی استان جذب شده است که سهم قابلتوجهی از آن مربوط به سهماهه سوم سال و عمدتاً در قالب کمکهای غیرنقدی بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان در پایان با اشاره به دستور کار دوم جلسه گفت: باتوجهبه تأکید بر پایینبودن سرانه مشارکت مردمی بهازای هر خانوار، بررسی موانع جذب مشارکتها و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در دستور کار قرار گرفته تا با همافزایی دستگاهها و خیرین، سطح حمایت از اقشار آسیبپذیر افزایش یابد.