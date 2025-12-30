سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان پردیس از آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی این جمعیت در پی بارش برف و برودت هوا خبر داد و اعلام کرد تیم‌های امدادی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی سرپرست این جمعیت اظهار کرد: از ساعات بامداد امروز « ۹ دی ماه ۱۴۰۴» شاهد بارش برف و برودت هوا در شهرستان پردیس بودیم.

وی با بیان اینکه طرح ملی امداد و نجات زمستانه از ۲۵ آذرماه آغاز و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد، گفت: در طرح ملی امداد و نجات زمستانه، حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان پردیس در آماده باش کامل قرار دارند تا در کمترین فرصت، بهترین خدمات را به هموطنان ارائه دهند.

فارابی گفت: در پی بارش برف و برودت هوا، تمامی تیم‌های عملیاتی این جمعیت نیز در آماده باش کامل هستند تا درصورت بروز حوادث احتمالی، بتوانند به هموطنان امدادرسانی کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده حوادث با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس حاصل نمایند تا در کمترین زمان امدادرسانی توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان پردیس انجام پذیرد.