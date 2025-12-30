پخش زنده
رانندگان با احتیاط در محورهای لغزنده غربی و جنوبی استان اصفهان حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان گفت: بارش برف در محورهای غرب و جنوب استان اصفهان هم اکنون آغاز شده و محورهای این مناطق لغزنده است.
مریم تاکی با بیان اینکه هم اکنون شاهد بارش برف در شهرستانهای خوانسار، بویین میاندشت، چادگان، گلپایگان، تیران و کرون، نجفآباد، سمیرم و ارتفاعات لنجان هستیم، ادامه داد: مه گرفتگی در گردنهها شدید است.
رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان با اشاره به اینکه در محورها با توجه به بارشها تردد با کندی همراه است، افزود: در ساعتهای آینده فعالیت سامانه بارشی بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه محورهای نجف آباد، تیران و کرون، داران، بویین میاندشت و الیگودرز لغزنده است، گفت: در صورت امکان از تردد در این محورها پرهیز شود.
تاکی با اشاره به اینکه براساس اعلام هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه ۹ دی در استان فعال است، به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، بهویژه چراغها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.