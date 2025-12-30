به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم درباره تلاش‌های شهید ابومهدی المهندس، از فرماندهان مقاومت و یاران شهید حاج قاسم سلیمانی است.

«قانون» سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷/۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۲/۳۰ بازپخش می‌شود.

آشنا کردن مخاطبان با معنا و کارکرد قوانین قضایی هدف این مجموعه است.

ششمین جشنواره بانوی سرزمین من تا سی‌ام دی در رشته‌های اجرا، گویندگی، عکاسی و چهره پردازی پذیرای اثر است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی batabandish.com (باتاب اندیش) آثار خود را ارسال کنند.

دشتستان هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه طنز داستان زندگی شش دانشجوست که در تهران در جست‌وجوی خوابگاه هستند.