مستند «جمال» امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند سیما پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم درباره تلاشهای شهید ابومهدی المهندس، از فرماندهان مقاومت و یاران شهید حاج قاسم سلیمانی است.
«قانون» سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷/۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۲/۳۰ بازپخش میشود.
آشنا کردن مخاطبان با معنا و کارکرد قوانین قضایی هدف این مجموعه است.
ششمین جشنواره بانوی سرزمین من تا سیام دی در رشتههای اجرا، گویندگی، عکاسی و چهره پردازی پذیرای اثر است.
علاقهمندان میتوانند از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی batabandish.com (باتاب اندیش) آثار خود را ارسال کنند.
دشتستان هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه طنز داستان زندگی شش دانشجوست که در تهران در جستوجوی خوابگاه هستند.