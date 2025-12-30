­مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح تغلیظ ۳و۴ مجتمع مس سرچشمه تأکید کرد و درخصوص پای‌بند نبودن پیمانکاران به اجرای طرح براساس برنامه زمان‌بندی‌شده، تذکر داد.

به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمصطفی فیض در جلسه شورای توسعه، با بررسی آخرین وضع طرح مذکور، روند اجرایی این طرح راهبردی، چالش‌های موجود و برنامه‌های پیشِ‌رو را با حضور مدیران و عوامل اجرایی ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر لزوم رویکرد تخصصی‌تر در اجرای طرح، خواستار ارائه منظم گزارش‌های هفتگی از میزان پیشرفت شد و تصریح کرد: تقویت نظارت و پایش مستمر، پیش‌شرط عبور موفق از موانع اجرایی این طرح است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و قاطع برای رفع گلوگاه‌های اجرایی، بر ارتقای توان تخصصی، اصلاح فرآیند‌های اجرایی و تسریع در پیشبرد طرح مطابق با برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.

فیض طرح فاز‌های ۳ و ۴ تغلیظ مس سرچشمه را از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای صنعت مس ایران دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از این فاز‌ها نقش مؤثری در افزایش چشمگیر ظرفیت تولید کنسانتره مس مجتمع خواهد داشت و مجتمع مس سرچشمه را به یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید کنسانتره در منطقه تبدیل خواهد کرد.

اما و اگر‌های واگذاری طرح تغلیظ ۳ و ۴ مجتمع سرچشمه

نحوه واگذاری طرح تغلیظ ۳ و ۴ مجتمع مس سرچشمه و تاخیر پیمانکار در اجرای طرح، پای سازمان بازرسی را هم به میان کشیده است.

این طرح راهبردی ۸۰۰ میلیون یورویی، سال ۱۴۰۱ بدون مناقصه و با ترک تشریفات به یکی از شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی زیرمجموعه ملی مس واگذار شده و بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی ۳ سال فقط ۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این تاخیر در اجرای طرح علاوه بر زمین گیر کردن طرح تغلیظ ۳ و ۴ که راه اندازی آن می‌تواند تولید مس را بصورت چشمگیری افزایش دهد عدم الفنع چند میلیارد یورویی هم در پی داشته است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بخشنامه‌ای به شرکت ملی مس داده تا اولا مناقصات بزرگ را خود شرکت ملی مس برگزار کند و وکالت هم به یک شرکت متمم واگذار شود ضمن اینکه نباید در مناقصه‌های بعدی، خانواده ملی مس حضور داشته باشد.

با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و ایمیدرو، قرار بر این شده است تا این چالش درون خانواده ایمیدرو و ملی مس داوری و حل شود.