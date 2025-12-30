به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر میبد با حضور معتمدان برگزار و پس از بررسی‌های قانونی و انجام فرآیند رأی‌گیری، اعضای اصلی و علی‌البدل این هیئت انتخاب شدند.

فرماندار میبد در این نشست با تأکید بر اهمیت انتخابات گفت: انتخابات یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی مردم در سرنوشت خود است و می‌تواند به بازسازی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

سید مهدی طباطبائی با بیان اینکه شورا‌ها نزدیک‌ترین نهاد تصمیم‌گیر به مردم هستند، افزود: شورا‌های اسلامی پل ارتباطی میان دولت و مردم به شمار می‌روند و تحقق این ارتباط مؤثر، نیازمند اعتماد، شفافیت و پاسخگویی است. هرچه مردم شورا‌ها را مردمی‌تر و مسئولانه‌تر ببینند، مشارکت در انتخابات را یک وظیفه و تکلیف اجتماعی تلقی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: انتخابات شورا‌ها فرصتی واقعی برای تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است و مردم میبد نیز همچون گذشته، با حضور آگاهانه و پرشور خود، اتحاد و یکپارچگی‌شان را در برابر دشمنان به نمایش خواهند گذاشت.

در ادامه این نشست و پس از انجام رأی‌گیری، حسین فلاح یخدانی، محمدرضا ماندگاری، محمدعلی فاضلی، محمدرضا کارگر، سیدرضا میرمحمدی، جلیل دهقانی، محسن فاتحی و مرتضی خاکزار به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر میبد انتخاب شدند.

همچنین جمال جنتی، رضا احمدی، سید احمد علائی، کبری خواجه‌پور و نادر انصارنیا به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی معرفی شدند.