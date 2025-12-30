جمعی از مسئولان قضائی استان و شهرستان بم به منظور حمایت از تولید و بررسی مسائل حقوقی واحد‌های صنعتی، از صنایع تولید خودرو در شهرستان بم بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، جمعی از مسئولان قضائی استان و شهرستان بم به منظور حمایت از تولید و بررسی مسائل حقوقی واحد‌های صنعتی، از صنایع تولید خودرو در شهرستان بم بازدید کردند.

سرپرست محاکم تجدید نظر استان، جمعی از قضات تجدیدنظر استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بم در جریان این بازدید از نزدیک با روند فعالیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه‌ها آشنا شدند.

این بازدید در چارچوب سیاست‌های کلان دستگاه قضا برای حمایت از تولید، اشتغال و مانع‌زدایی از واحد‌های صنعتی انجام شد و مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی پیش‌روی واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان قضایی بر لزوم تعامل مؤثر میان دستگاه قضائی و بخش تولید تأکید کردند.

حاضرین در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای توسعه صنعت و ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون مورد تأکید قرار دادند.