پخش زنده
امروز: -
جمعی از مسئولان قضائی استان و شهرستان بم به منظور حمایت از تولید و بررسی مسائل حقوقی واحدهای صنعتی، از صنایع تولید خودرو در شهرستان بم بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، جمعی از مسئولان قضائی استان و شهرستان بم به منظور حمایت از تولید و بررسی مسائل حقوقی واحدهای صنعتی، از صنایع تولید خودرو در شهرستان بم بازدید کردند.
سرپرست محاکم تجدید نظر استان، جمعی از قضات تجدیدنظر استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بم در جریان این بازدید از نزدیک با روند فعالیتها و ظرفیتهای تولیدی این مجموعهها آشنا شدند.
این بازدید در چارچوب سیاستهای کلان دستگاه قضا برای حمایت از تولید، اشتغال و مانعزدایی از واحدهای صنعتی انجام شد و مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی پیشروی واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان قضایی بر لزوم تعامل مؤثر میان دستگاه قضائی و بخش تولید تأکید کردند.
حاضرین در این بازدید ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده برای توسعه صنعت و ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت همهجانبه دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون مورد تأکید قرار دادند.