روند بررسی وضعیت سلامت پلنگ مشاهدهشده در محدوده شمال شهر شهمیرزاد آغاز شده و در صورت تأیید سلامت، این حیوان در کوتاهترین زمان ممکن در یکی از زیستگاههای امن منطقه رهاسازی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر کل حفاظت محیطزیست استان سمنان گفت:پس از گزارشهای مکرر مردمی درباره حضور یک پلنگ در محدوده شهری شهمیرزاد طی حدود ۱۰ شب گذشته و با توجه به رفتار غیرعادی حیوان و نزدیک شدن آن به افراد، تصمیم به زندهگیری پلنگ و بررسی احتمال ابتلا به بیماری اتخاذ شد.
سعید یوسفپور افزود:با توجه به اینکه این گونه در شرایط تعارض سطح دو قرار داشت و احتمال ورود به تعارض سطح سه و افزایش خطر برای شهروندان وجود داشت، زندهگیری پلنگ با هدف پیشگیری از بروز حادثه و حفاظت از حیوان در دستور کار قرار گرفت. در نهایت، پس از دو روز نصب تله زندهگیری، این پلنگ شامگاه شنبه بدون آسیب زندهگیری شد.
وی گفت:بررسیهای اولیه نشان میدهد یکی از احتمالات مطرح، ابتلای پلنگ به بیماری دیستمپر است؛ بیماریای که میتواند از طریق سگها به حیاتوحش منتقل شود و موجب بروز رفتارهای نامتعارف از جمله ورود به مناطق مسکونی شود. حضور تعداد قابل توجهی سگ بیصاحب در منطقه، این احتمال را تقویت کرده است.
یوسفپور با بیان این که سن این پلنگ نر حدود ۶ ساله برآورد میشود تصریح کرد: نشانههای جراحت در بدن پلنگ مشاهد نشده و از نظر وضعیت بدنی و سلامت دندانها در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ به همین دلیل فرضیههایی مانند کهولت سن، درگیری با سایر پلنگها یا از دست دادن قلمرو، تا حد زیادی رد شده است.
مدیر کل حفاظت محیطزیست استان سمنان گفت: بهمنظور انجام دقیق اقدامات تشخیصی و جلوگیری از هرگونه خطر انتقال بیماری، پلنگ پس از زندهگیری از استان سمنان به تهران منتقل شده و هماکنون مراحل بررسی دامپزشکی و آزمایشهای لازم در حال انجام است.
در صورت تأیید سلامت، این حیوان در یکی از زیستگاههای امن شمال شهمیرزاد و با فاصله مناسب از مناطق مسکونی رهاسازی خواهد شد و در صورت تشخیص بیماری، روند درمان بلافاصله آغاز میشود.