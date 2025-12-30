پیام استاندار البرز به مناسبت گرامیداشت حماسه نهم دی ماه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، در متن پیام مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است: حماسه نهم دی ریشه در پیشینه تاریخی ملت ایران دارد؛ پیشینهای که بارها ثابت کرده مردم این سرزمین در بزنگاههای حساس، با تکیه بر عقلانیت جمعی و شناخت درست از شرایط، مسیر صیانت از منافع ملی را انتخاب کردهاند. نهم دی ۱۳۸۸ جلوهای از همین بلوغ تاریخی بود؛ روزی که مردم آگاه و هوشیار، فراتر از اختلافنظرها، در دفاع از اصل ثبات، امنیت و هویت کشور به صحنه آمدند.
این حضور معنادار، نه واکنشی احساسی، بلکه تصمیمی مبتنی بر درک شرایط و اعتماد به مسیر کلی انقلاب اسلامی بود؛ مسیری که همواره با هدایتهای روشنگرانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از پیچهای دشوار عبور کرده است. نهم دی یادآور این واقعیت است که سرمایه اصلی نظام، وفاق میان مردم و پیوند عمیق آنان با آرمانهایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفت.
اینجانب ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی ماه، باور دارم که تداعی این حماسه مسئولیتی دوچندان برای کارگزاران نظام ایجاد میکند؛ مسئولیتی برای پاسداشت اعتماد عمومی، تقویت همدلی و حرکت در مسیر خدمت صادقانه. امروز با تأسی به همان روحیه وحدت، میتوان مسیر پیشرفت، آرامش و توسعه پایدار را با اتکا به مردم و در سایه وفاق ملی ادامه داد.
مجتبی عبداللهی
استاندار البرز