پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لالی از دستگیری کلاهبردار حرفهای و متواری توسط پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ اسکندر بزرگمهری گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر وقوع یک فقره سرقت خودرو به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از اقدامات فنی موفق به شناسایی سارق خودرو به هویت (معلوم) شدند که طی تحقیقات تکمیلی مشخص گردید، سارق یکی از کلاهبرداران حرفهای در سطح کشور میباشد که به روشهای مختلف اقدام به کلاهبرداری میکرد.
سرهنگ بزرگمهری در ادامه گفت: کاراگاهان پلیس آگاهی این شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضایی و مخفیگاه متهم را شناسایی و طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لالی در خاتمه با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم خودروی مسروقه به همراه یک قبضه سلاح کلت کشف شد، افزود؛ پس از تکمیل تحقیقات متهم به مراجع قضایی تحویل و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.