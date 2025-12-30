پخش زنده
حساب فدراسیون دوچرخهسواری برای یک پرونده قدیمی که مربوط به ۱۶ سال پیش است، بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حساب فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل پیگیری یک پرونده شکایت مربوط به ۱۶ سال قبل بسته شده است. این پرونده مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده که یک رکابزن در حین تمرین با یک کامیون پارک شده برخورد کرده و این فرد قطع نخاع شده است.
ظاهرا بنا بر رای دادگاه هیئت دوچرخه سواری خوزستان باید ۴ دیه کامل بابت این مسئله به شاکی پرداخت کند. با توجه به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری در راس هیئت دوچرخه سواری خوزستان است و این مبلغ توسط هیئت پرداخت نشده، حالا فدراسیون موظف به پرداخت آن است.
با این شرایط و بنا بر حکم دادگاه، حسابهای فدراسیون دوچرخه سواری تا تعیین تکلیف و پرداخت این دیه مسدود شده است.
رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در این خصوص گفت: پس از اعلام رأی مبنی بر پرداخت دیه کامل به دوچرخهسوار که در سال ۱۳۸۸ در خوزستان هنگام تمرین با کامیون تصادف کرده و دچار آسیب نخاعی شده بود، حسابهای فدراسیون مسدود شده است.
وی افزود: علاوه بر مشکلات مالی مربوط به بدهیهای ساختمان فدراسیون که همچنان در حال پیگیری هستند، این پرونده نیز یکی از بدهیهای قدیمی است که تعدادشان کم نیست و پایان مشخصی ندارد.
اسدی گفت: بخش زیادی از دوران مدیریتی من صرف رسیدگی به این پروندههای گذشته شده و بعید میدانم این آخرین مورد باشد.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری افزود: حدود چهار ماه پیش نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان بابت مالیات سال ۱۳۹۴ پرداخت کردیم که قرار شد به صورت اقساطی تسویه شود. همچنین بیش از ۲۰۰ میلیون تومان معادل ۶۶۰ یورو بابت بلیتهایی که در سالهای گذشته توسط مدیران قبلی خریداری شده بود، به دلیل شکایت طلبکار پرونده پرداخت شد. واقعاً جای سؤال دارد که چرا باید مدیریت فعلی پاسخگوی هزینههای گذشته باشد، در حالی که این منابع باید صرف ملیپوشان شود.
وی گفت: متأسفانه بابت دیهای به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به پروندهای قدیمی، حسابهای فدراسیون مسدود شده است. به نظر میرسد برای حل این مشکل دیگر مذاکره کافی نیست و تنها راه، پرداخت مبلغ است. با معاونان وزارت ورزش مکاتبه کردهایم، اما راهحل نهایی همان تأمین پول است.
اسدی افزود: این مسدودی حساب درست در زمانی رخ داده که در حال آمادهسازی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در عربستان هستیم. شرایط مالی فعلی به برنامههای تیم ضربه میزند و احتمال دارد ناچار شویم تعداد رکابزنان اعزامی را کاهش دهیم.