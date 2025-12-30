معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه صادرات، گفت: صادرات محصولات دانش‌بنیان زمانی موفق خواهد بود که به‌صورت سبدی، با برند مشخص و مبتنی بر زیرساخت‌های مشترک انجام شود و دولت در این مسیر نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه حضور خود در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، گفت: اتاق بازرگانی ایران از مراکز پژوهشی بالغ و آینده‌نگر کشور است که با سرمایه‌گذاری بر پژوهش‌های صنعتی، تصویر روشنی از آینده صنعت ایران ترسیم می‌کند و این رویکرد شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی دولت افزود: حضور مؤثرتر نمایندگان بخش خصوصی در دولت و هیئت‌های تصمیم‌گیر می‌تواند به رفع موانع تولید، توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان و تقویت صنعت کشور کمک کند. شکل‌گیری صنعتی پیشرو، ثروت‌آفرین و مبتنی بر دانش، از الزامات رشد پایدار است و توسعه دانش بدون صنعت قوی امکان‌پذیر نیست.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری مأموریت‌ها به بخش خصوصی تصریح کرد: هرجا که اتاق بازرگانی اعلام آمادگی کند، دولت آماده واگذاری مسئولیت‌هاست. اگر بخش خصوصی بتواند حوزه‌ای را کارآمدتر اداره کند، هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد و از ظرفیت رایزنان بازرگانی، فعالان اقتصادی و شبکه‌های صادراتی برای تقویت صادرات دانش‌بنیان استفاده می‌شود.

افشین با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد صادراتی گفت: صادرات دانش‌بنیان باید به‌صورت «سبدی و برندمحور» انجام شود. به‌عنوان نمونه، در حوزه دارویی لازم است یک سبد کامل دارویی با برند مشخص به بازارهای هدف صادر شود و دولت نیز از تقویت آن برند حمایت خواهد کرد. در حوزه کشاورزی نیز می‌توان سبد محصولات دانش‌بنیان را تحت عنوان «سبد دانشی» به بازارهای جهانی عرضه کرد که تحقق آن مستلزم نقش‌آفرینی فعال اتاق بازرگانی است.

وی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره جرایم، مالیات و ساختار سهام شرکت‌ها افزود: موارد مشخص به‌صورت موردی اعلام شود تا پیگیری لازم انجام گیرد. در حوزه مالیات نیز آمادگی داریم با تبیین مواد قانونی، از جمله مواد ۱۱ و ۱۳ قانون مربوطه، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را برطرف کنیم. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی باید به‌طور جدی دنبال شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت «پیوست فناوری» در طرح‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، هیچ طرح کلان اقتصادی نباید بدون پیوست فناوری تصویب شود. این پیوست نباید صرفاً به چند برگ کاغذ محدود شود، بلکه باید توسط شرکت‌های حرفه‌ای مشاوره فنی ـ اقتصادی تدوین شود. این حوزه ذاتاً متعلق به بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در سامان‌دهی آن ایفا کند.

افشین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه هوش مصنوعی گفت: درصدد ایجاد نخستین صندوق تخصصی هوش مصنوعی کشور هستیم تا زیرساخت‌ها، پلتفرم‌ها و حتی اپراتور هوش مصنوعی اینترنتی شکل بگیرد. مسئله اصلی کشور در این حوزه کمبود استعداد یا نرم‌افزار نیست، بلکه فقدان زیرساخت است و بدون ایجاد زیرساخت‌های کلان، سایر اقدامات در حد شعار باقی می‌ماند.

در ابتدای این دیدار، اعضای اتاق بازرگانی به بررسی توانمندی‌های بخش خصوصی در تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و همچنین چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات در این حوزه پرداختند.