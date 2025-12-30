به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به ذخیره بیش از ۷۰۰ هزار متر مکعب آب در سد‌های مخزنی استان در پی بارندگی اخیر گفت: سهم سد نهرین که تامین کننده بخشی از آب شرب طبس است از این بارندگی ۳۶۰ هزار متر مکعب، سد شهید پارسا در سرایان ۲۳۰ هزار متر مکعب و دره بید ۱۰۰ هزار متر مکعب بوده است.

سارانی افزود: سد نهرین یکی از سد‌های مهم در تامین آب شرب است که بر اثر خشکسالی‌های اخیر وضعیت آن نامطلوب بود و با بارندگی آذر و دی امسال یک و نیم میلیون مترمکعب معادل ۳۰ درصد آن آبگیری شد.

وی گفت:اگرچه آبگیری این سدمطلوب بوده است، اما همشهریان همچنان با توجه به در پیش بودن پیک مصرف آب در نوروز سال آینده، در مدیریت مصرف آب اهتمام ویژه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: حجم کلی سدهای مخزنی خراسان جنوبی ۷۵ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر ۱۳ میلیون و سیصد هزار متر مکعب آب در آن ذخیره شده و ۱۷ درصد این سدها پر است.

سارانی به عملکرد مطلوب سازه‌های تغذیه مصنوعی در مدیریت سیلاب و کاهش خطرات مالی و جانی ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت: همچنین طی فعالیت سامانه بارشی اخیر در آذر و دی، حدود یک میلیون و هشتصد هزار متر مکعب روان آب هم در سازه‌های تغذیه مصنوعی مهار و جمع‌آوری شد که نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد.