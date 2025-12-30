پخش زنده
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از انفجار گازشهری در واحد مسکونی کلاک نو کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سعید قدمی گفت: این حادثه در طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه به متراژ حدود ۶۵ متر مربع رخ داد که بر اثر شدت انفجار موجب تخریب شیشهها گردید
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: این انفجار یک مصدوم مذکر حدودا ۶۰ ساله در بر داشت که توسط نیروهای عملیاتی تحویل عوامل اورژانس شد.
قدمی گفت:برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به همراه ۴ دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.