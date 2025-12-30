پخش زنده
جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان با تاکید بر اطلاعرسانی گسترده، دقیق و شفاف در خصوص فرآیند ثبتنام داوطلبان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان کرمان با تاکید بر اطلاعرسانی گسترده، دقیق و شفاف در خصوص فرآیند ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد.
محمدرضا نژادحیدری مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان و رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان کرمان
وی افزود: ضرورت دارد رسانهها با تولید محتوای اثرگذار، فضای آگاهی عمومی نسبت به نحوه ثبتنام، شرایط داوطلبی و اهمیت مشارکت در انتخابات را تقویت کنند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: لزوم هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و رسانهها برای جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق و ارائه آخرین اطلاعات از طریق منابع رسمی
وی افزود: اطلاعرسانی صحیح و بهموقع زمینهساز حضور آگاهانه مردم در انتخابات است.