به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان کرمان با تاکید بر اطلاع‌رسانی گسترده، دقیق و شفاف در خصوص فرآیند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی برگزار شد.

محمدرضا نژادحیدری مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان کرمان

وی افزود: ضرورت دارد رسانه‌ها با تولید محتوای اثرگذار، فضای آگاهی عمومی نسبت به نحوه ثبت‌نام، شرایط داوطلبی و اهمیت مشارکت در انتخابات را تقویت کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق و ارائه آخرین اطلاعات از طریق منابع رسمی

وی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع زمینه‌ساز حضور آگاهانه مردم در انتخابات است.