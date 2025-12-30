به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: از روز گذشته تاکنون راه ارتباطی۲۸۰ روستا در شهرستان‌های دلفان، بروجرد، الیگودرز و خرم آباد به علت بارش برف مسدود شده است.

مهدی پازوکی اظهار داشت: هم اکنون راه ارتباطی ۸۰ روستا در شهرستان دلفان،۶۰ روستا در بروجرد، ۱۲۰ روستا در الیگودرز و ۲۰ روستا در بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد مسدود است.

وی با بیان اینکه برق شهر ونایی در شهرستان بروجرد قطع شده است ادامه داد: گردنه‌های سیرم در بخش پاپی شهرستان خرم آباد، گله بادوش و فرسش شهرستان الیگودرز نیز مسدود می‌باشد و برای سفر ایمن نیست.

بنا بر پیش بینی هواشناسی لرستان از شب گذشته تا ظهر امروز با فعالیت موج دوم سامانه بارشی در همه نقاط استان رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در شهر‌های سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف آغاز شده است.

سامانه بارشی بعدازظهر امروز (سه شنبه) از روی جو منطقه خارج می‌شود و طی روز‌های چهارشنبه تا جمعه هفته جاری پوشش ابر و وزش باد پدیده‌های غالب آسمان منطقه می‌باشد.