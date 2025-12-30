پخش زنده
معاون استانداری خراسان رضوی گفت: توسعه خواف باید با رویکرد منطقهای و برنامهمحور دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قامتی در دیدار با شهرداران شهرستان خواف گفت: پیگیری حقوق شهرستان در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه زیرساختها، با رویکرد توسعه منطقهای و نه صرفاً تمرکز بر شهرستان خواف، از جمله در موضوع اتصال جنوب به شمال، راهآهن خواف–هرات در بخش مسافری و ریلی، مسائل حوزه بهداشت و درمان بهخصوص در حوزه بیمارستانی و همچنین آموزشوپرورش، از جمله اقداماتی است که بهصورت جدی دنبال شده و نشستهای تخصصی متعددی نیز در دو هفته گذشته در این زمینه برگزار شده است.
او افزود: توزیع اعتبارات نیز با اولویتبندی منطقی و با رویکرد توسعه همهجانبه شهرستان انجام شده که نشاندهنده فکر و اجماع مدیریتی بین فرماندار و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر حساسیت مقطع کنونی گفت: درخواست میکنم با رویکرد برنامهمحور و مبتنی بر آمایش سرزمین حرکت کنیم؛ موضوعی که فرماندار شهرستان در جلسات مختلف بهخوبی آن را دنبال میکنند.
قامتی افزود: در تصمیمگیریهای اجرایی باید دقت بیشتری داشته باشیم. امروز نمونههایی از تصمیماتی دیده میشود که اگر در مقاطعی به شکل صحیحتری اتخاذ شده بود، اکنون میتوانستیم درباره مسائل مهمتری گفتوگو کنیم.
وی گفت: با وجود همه محدودیتهای اعتباری موجود در شهرستان خواف، اقدامات ارزشمندی انجام شده و در حال اجراست. باید قدر این اقدامات را دانست و با وحدت، انسجام و همگرایی بیشتر، تلاش کرد تا نتایج بهتری برای خدمترسانی به مردم حاصل شود.